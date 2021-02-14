Адвокат на процессе по импичменту Трампа заявил о поступавших в его адрес угрозах

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Адвокат Майкл ван дер Вин заявил, что в его адрес недавно поступали угрозы, пишет в субботу газета The Hill. Ван дер Вин представлял интересы бывшего президента США Дональда Трампа на процессе в рамках импичмента в Сенате Конгресса США.

"Знаете, мне поступила почти сотня угроз о смерти", - приводит The Hill слова юриста.

"Прошлой ночью мой дом подвергся нападению: окна разбиты, [надписи] краской из баллончика, очень плохие слова. <...> Я, так сказать, не политически настроенный [человек]. <...> Я адвокат и представляю интересы людей в суде. Это то, чем я занимаюсь, мне нравится это делать. И я разочарован, что результатом того, что я просто выполняю свою работу, [оказалось] такое", - добавил юрист.

По данным агентства Associated Press, граффити на доме ван дер Вина в Филадельфии (штат Пенсильвания) были обнаружены в пятницу вечером. В свою очередь газета The Philadelphia Inquirer отмечает, что неизвестные разбили окна дома, а на подъездной дорожке к нему написали слово "предатель".

Сенат Конгресса США оправдал в субботу Трампа в рамках второй процедуры его импичмента, инициированной демократами в Палате представителей. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов (при необходимых как минимум 67), против - 43.

Процедура импичмента была запущена из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции была лишь одна - подстрекательство к мятежу.