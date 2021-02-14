Проголосовавший за импичмент республиканец считает, что Трамп предал Конституцию США

В распространенном заявлении законодатель отметил, что, по его мнению, сторона защиты на процессе в рамках импичмента в Сенате сделала "ряд точных наблюдений". "Многие из избранных [на свои должности] демократов действительно хотели подвергнуть президента Трампа импичменту с того момента, как он выиграл выборы в 2016 году. Основные СМИ были неумолимо предвзяты и враждебны по отношению к президенту. И те, и другие часто обходили вниманием жестокие беспорядки, когда они совершались по причинам, вызывавшим у них сочувствие прошлым летом", - заявил Туми.

"Однако эти факты не делают приемлемым поведение президента Трампа в ответ на [его] поражение на выборах 2020 года. <...> В результате действий президента Трампа передача президентских полномочий впервые в истории США не была мирной", - продолжил сенатор, объясняя принятое им решение проголосовать за импичмент в отношении его однопартийца.

"Я был в числе 74 млн американцев, проголосовавших за президента Трампа, отчасти из-за достижений его администрации. К сожалению, его поведение после выборов предало доверие миллионов <...>. Его предательство конституции и присяги (которую он принес при вступлении в должность президента - прим. ТАСС) требуют признания [его] виновным", - добавил Туми.

Сенат Конгресса США оправдал в субботу Трампа в рамках второй процедуры его импичмента, инициированной демократами в Палате представителей. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов (при необходимых как минимум 67), против - 43.

Процедура импичмента была запущена из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции была лишь одна - подстрекательство к мятежу.