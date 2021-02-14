Байден прокомментировал итоги голосования по импичменту Трампа

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Суть обвинений против Дональда Трампа не является предметом спора, несмотря на то, что Сенат Конгресса США оправдал бывшего президента страны в рамках процедуры импичмента. Такое мнение выразил в субботу нынешний глава Белого дома Джо Байден.

"Хотя финальное голосование не привело к осуждению, суть обвинения не оспаривается. Даже те, кто выступил против вынесения обвинительного вердикта, например, лидер [республиканцев в Сенате Митч] Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в "позорном нарушении [своих] обязанностей" и "на практике и морально несет ответственность за [то, что он] спровоцировал" насилие, которое обрушилось на Капитолий ", - говорится в распространенном заявлении Байдена. Он также отметил, что в поддержку импичмента высказались семь однопартийцев бывшего американского лидера.

"Эта печальная страница нашей истории (речь о штурме Конгресса и предшествовавших ему спорах относительно итогов выборов - прим. ТАСС) напомнила нам о хрупкости нашей демократии. О том, что ее всегда нужно защищать. О том, что мы всегда должны быть бдительными. О том, что насилию и экстремизму нет места в Америке, а также о том, что каждый из нас обязан <...> защищать правду и побеждать ложь", - продолжил президент США.

"Так мы прекращаем эту нецивилизованную войну и исцеляем саму душу нашей страны. Это задача, которая стоит впереди. И эту задачу мы должны решать вместе", - подытожил глава государства. В данном случае Байден прибегает к игре слов, используя фразу "uncivil war", слово "uncivil" можно перевести как "нецивилизованный" или "неучтивый", вероятно, Байден проводит параллель с "civil war", что переводится как "гражданская война".

Сенат Конгресса США оправдал в субботу Трампа в рамках второй процедуры его импичмента, инициированной демократами в Палате представителей. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов (при необходимых как минимум 67), против - 43.

Процедура импичмента была запущена из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции была лишь одна - подстрекательство к мятежу.