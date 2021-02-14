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В Испании задержали 13 участников акции протеста против агрессии со стороны полицейских

В ходе протеста произошли столкновения между участниками митинга и правоохранителями

МАДРИД, 14 февраля. /ТАСС/. Акция протеста против действий двух полицейских, избивших мужчину и его несовершеннолетнюю дочь в Испании, переросла в субботу вечером в беспорядки. Об этом сообщила газета ABC.

По ее информации, акция прошла в населенном пункте Линарес автономного сообщества Андалусия. В ходе протеста начались столкновения между участниками митинга и правоохранителями. В результате были задержаны 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали 19 сотрудников полиции.

Протест начался из-за инцидента, случившегося в пятницу, когда на террасе одного из баров Линареса произошла стычка между двумя полицейскими, находящимися не при исполнении обязанностей, и местным жителем. На видеозаписях, опубликованных в местных СМИ, видно, как два человека избивают мужчину. Его 14-летнюю дочь также ударили.

Оба полицейских затем были задержаны, а пострадавший доставлен в больницу. В субботу десятки человек собрались у здания суда, куда должны были доставить подозреваемых для дачи показаний. В результате из соображений безопасности было решено направить задержанных в провинциальный полицейский участок Хаэна для дачи показаний по видео. Некоторые участники протеста бросали различные предметы в сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих порядок, и поджигали мусорные контейнеры.

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