Pfizer стала первой одобренной в Японии вакциной от коронавируса

Препарат Pfizer стал первым, одобренным для применения в Японии. Ранее в пятницу экспертная комиссия при японском Минздраве также дала добро на использование вакцины от Pfizer.

Вакцинация в Японии, как ожидается, начнется во второй половине февраля и будет проходить в несколько этапов. В первую очередь она коснется примерно 4 млн медицинских и социальных работников. Во вторую очередь будут привиты около 36 млн человек старше 65 лет. Затем кампания распространится на 8,2 млн жителей Японии с хроническими заболеваниями, и только к маю вакцины смогут получить остальные категории граждан. В прошлом году Япония подписала соглашения о поставке вакцин от COVID-19 с Pfizer, а также с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и американской биотехнологической фирмой Moderna. Вакцинация в Японии для всех местных жителей, включая иностранных граждан, будет бесплатной - для этого парламент страны в конце прошлого года принял специальный закон.