Глава МИД Великобритании не исключил введения паспортов вакцинированного от коронавируса

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Британское правительство не исключает введения паспортов вакцинированного от коронавируса для использования как внутри страны, так и за ее пределами. Об этом сообщил в воскресенье в интервью радиостанции LBC министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.

"Это идея, которую мы не сбросили со счетов, она находится на рассмотрении, но, конечно, вы должны сделать так, чтобы она могла быть выполнимой", - сказал глава МИД. "Будь это сделано на международном, национальном или местном уровнях, вы должны быть уверены, что вы можете доверять представленному документу, что он является корректным отражением статуса человека. Конечно, мы работаем над всеми возможностями", - добавил Рааб.

На прошлой неделе газета The Times сообщила, что власти Соединенного Королевства приступили к разработке цифровых паспортов вакцинации от коронавируса для граждан, планирующих отправиться за рубеж, после появления соответствующих требований ряда зарубежных стран. В статье, в частности, упоминается Греция, где ежегодно отдыхают более 2 млн британцев. Подобный документ, в котором должен фиксироваться отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного менее чем за 72 часа до прибытия его обладателя в пункт назначения, позволит, по словам экспертов, избежать карантина.

Позже телеканал Sky News сообщил, что Великобритания уже начала "формальные контакты" по этому вопросу с другими странами и международными организациями, названия которых не приводятся. При этом в официальных заявлениях власти королевства высказываются против идеи введения паспортов вакцинации от коронавируса, называя такой подход дискриминационным.

Вакцинация населения Великобритании началась 8 декабря 2020 года. В настоящий момент жителям страны делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Первую из двух доз вакцин уже получили 14,5 млн человек (почти 22% населения королевства), 534 тыс. человек получили вторую дозу.