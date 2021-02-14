СМИ: Саррадж поручил вице-премьеру ПНС руководить Президентским советом Ливии

ТАСС, 14 февраля. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж на время своего отсутствия в Ливии поручил руководство Президентским советом вице-премьеру Ахмеду Майтыгу. Об этом в воскресенье сообщил ливийский новостной портал Al-Marsad.

В документе, опубликованном Al-Marsad, указывается, что Саррадж поручает Майтыгу "выполнять задачи и обязанности [главы] Президентского совета ПНС Ливии начиная с 14 февраля 2021 года". В распоряжении Сарражда отмечается, что полномочия Майтыга будут действовать "до его [Сарраджа] возвращения из поездки".

Al-Marsad не уточняет, куда именно и на какой срок направляется Саррадж.