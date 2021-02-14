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СМИ: Саррадж поручил вице-премьеру ПНС руководить Президентским советом Ливии

Полномочия Ахмеда Майтыга будут действовать до возвращения из поездки Фаиза Сарраджа

ТАСС, 14 февраля. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж на время своего отсутствия в Ливии поручил руководство Президентским советом вице-премьеру Ахмеду Майтыгу. Об этом в воскресенье сообщил ливийский новостной портал Al-Marsad.

В документе, опубликованном Al-Marsad, указывается, что Саррадж поручает Майтыгу "выполнять задачи и обязанности [главы] Президентского совета ПНС Ливии начиная с 14 февраля 2021 года". В распоряжении Сарражда отмечается, что полномочия Майтыга будут действовать "до его [Сарраджа] возвращения из поездки".

Al-Marsad не уточняет, куда именно и на какой срок направляется Саррадж.

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