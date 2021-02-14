В армии Ирана заявили, что совместные учения с РФ обеспечат безопасность Индийского океана

ТЕГЕРАН, 14 февраля. /ТАСС/. Военные учения Ирана и России, которые пройдут в середине февраля, нацелены на обеспечение безопасности Индийского океана. Об этом заявил в воскресенье заместитель командующего армией Ирана Хабиболла Саяри.

"Учения направлены на обеспечение безопасности в северной части Индийского океана", - цитирует его агентство IRNA. Саяри добавил, что "ВМС Ирана с точки зрения оборудования, численности персонала, тактических наработок, командования, связи и доступа к техническим новшествам находятся на уровне крупнейших мировых военно-морских держав".

В конце декабря 2019 года прошли совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая в Индийском океане и Оманском заливе. Маневры продлились четыре дня. Новые учения с участием Тегерана и Москвы запланированы на середину февраля. Точная дата пока не обнародована.