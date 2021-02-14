Зеленский в ходе визита в ОАЭ обсудил вопросы сотрудничества в сфере энергетики

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты встретился с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, с которым обсудил экономические отношения, а также сотрудничество в сфере энергетики. Об этом в воскресенье сообщил офис главы украинского государства.

"Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики и инфраструктуры, военно-техническое сотрудничество и остановились на конкретных совместных проектах, которые уже реализуются", - говорится в сообщении.

Кроме того, участники переговоров обсудили перспективы торговых и инвестиционных отношений. "На сегодня мы должны вывести на новый уровень наши экономические отношения. <...> Уверен, что мы вместе можем разработать современные крупные проекты", - отметил Зеленский, слова которого приводит его администрация. В этом контексте "было отмечено, что обе страны имеют потенциал, чтобы в ближайшие пять лет увеличить товарооборот в несколько раз", сообщил офис главы государства.

Стороны отметили необходимость интенсифицировать поток агроинвестиций на Украину и увеличить "экспорт украинской аграрной продукции в десятки раз", говорится в сообщении. В число обсуждавшихся тем вошли также научно-техническая деятельность, сотрудничество в области искусственного интеллекта и совместного исследования космоса. Обсуждалась и тема борьбы с коронавирусом. "В этом контексте Владимир Зеленский поблагодарил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за предоставленную Украине гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19 и договорился о дальнейшем сотрудничестве в этой сфере", - проинформировал офис президента.

По результатам встречи стороны подписали шесть международных договоров, связанных с налогообложением, борьбой с преступностью, признанием национальных водительских удостоверений, инвестициями в сельское хозяйство, землеустройством и развитием туризма.