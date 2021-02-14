Явка на досрочных парламентских выборах в непризнанном Косове составила 8,3%

БЕЛГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Явка на досрочных парламентских выборах в самопровозглашенном Косове на 11:00 по местному времени (13:00 мск) составила 8,34%. Об этом сообщила в воскресенье Центральная избирательная комиссия (ЦИК) непризнанного образования.

Сообщается, что к 11:00 проголосовали 175 тыс. избирателей из 1 млн 794 тыс., имеющих право голоса.

За 120 мест в парламенте поборются в общей сложности 1 079 кандидатов от 28 списков. Выборы станут восьмыми по счету и седьмыми внеочередными, поскольку за всю 13-летнюю историю существования непризнанной республики ни один созыв парламента не отработал свой мандат до конца.

Согласно данным опросов общественного мнения, самые высокие шансы на предстоящих парламентских выборах имеет крайне правое движение "Самоопределение" во главе с экс-премьером Альбином Курти.

Из 120 мест в парламенте 20 мест принадлежат национальным меньшинствам, причем 10 мандатов отведены сербам. В борьбу за 10 депутатских мест вступили три сербские партии, представляющие сербское население Косова и Метохии, наибольшие шансы имеет "Сербский список".