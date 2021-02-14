Немецкий политик призвал не исключать экстренного допуска вакцин на национальном уровне

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАCC/. Сертификация вакцин через Европейское агентство лекарственных средств (EMA) предпочтительна, но нельзя исключать допуска препаратов на национальном уровне в ФРГ в качестве крайней меры. Об этом заявил глава германской Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газете Welt am Sonntag .

"Обычная процедура сертификации со стороны ЕС предпочтительнее допуска на национальном уровне, - сказал он. - Национальный допуск нельзя исключать в качестве крайней меры, но стремление должно быть к европейской сертификации".

Отвечая на уточняющий вопрос, касается ли это в том числе российской вакцины "Спутник V", Линднер сказал: "Да, и еще китайской". По его словам, если они получат одобрение со стороны EMA, то проблем с их применением быть не должно.

Говоря об отношениях ЕС и России, политик возложил ответственность за их ухудшение на Москву. По его словам, с европейской стороны были ошибки, но они "не оправдывают" действий Москвы, в частности в контексте украинского конфликта. Глава либеральной партии высказался за введение персональных санкций ЕС против россиян.

Линднер в очередной раз напомнил о позиции своей партии по "Северному потоку - 2", а именно о том, что там предлагают ввести мораторий на строительство газопровода. "Мы против выхода [из проекта], но мы за [временную] остановку строительства", - сказал он. За это время Евросоюзу нужно будет разработать механизмы, которые позволят обеспечить Украине роль транзитера при достроенном "Северном потоке - 2, отметил глава СвДП. В целом же "ничто не говорит против энергополитического сотрудничества" с Россией", добавил он.