Эксперты: истребители F/A-18E США столкнулись с отказом средств авиаудара в Сирии

ТАСС, 14 февраля. Многоцелевые истребители F/A-18E Super Hornet Военно-морских сил (ВМС) США столкнулись с отказом систем, отвечающих за применение авиационных средств поражения по наземным целям, в ходе операций в Сирии. Об этом говорится в отчете "Воздушная война против "Исламского государства". Роль воздушной силы в операции "Непоколебимая решимость" ("Исламское государство" запрещено в РФ), опубликованном американской научно-исследовательской корпорацией RAND.

"В ходе одной из операций российский истребитель Су-35 начал выполнять маневры над одной из зон, где осуществлялся наземный авиаудар. За российским самолетом наблюдал один из летчиков истребителя F/A-18E Super Hornet, у которого были проблемы с инфракрасным датчиком типа FLIR, необходимым для захвата целей на земле. В итоге летчик переключился на режим контроля воздушного пространства, в то время как три других Super Hornet сосредоточились на поражении наземных целей", - говорится в отчете.

Как сообщили в RAND, отказ датчиков был лишь одной из проблем, с которыми столкнулись американские летчики в ходе выполнения задания.

Истребитель F/A-18E/F Super Hornet является основным палубным истребителем ВМС США.