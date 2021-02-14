Аравийская коалиция объявила об уничтожении двух дронов, выпущенных со стороны Йемена

ТАСС, 14 февраля. Аравийская коалиция, которую возглавляет Саудовская Аравия, объявила в воскресенье об уничтожении двух заминированных беспилотников, запущенных сторонниками йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) по территории королевства. Об этом сообщил официальный представитель альянса саудовский полковник Турки аль-Малики.

"Силы противовоздушной обороны коалиции сбили два заминированных дрона, направленных хуситами в сторону саудовского приграничного населенного пункта Хамис-Мушаит", - привел телеканал Al Arabiya слова представителя аравийского военного альянса. По данным полковника, ПВО коалиции в общей сложности поразили 345 баллистических ракет и 515 беспилотников, запущенных "Ансар Аллах" по объектам в Саудовской Аравии.

По словам аль-Малики, аравийская коалиция поддерживает правительственные силы Йемена и отвечает на провокации хуситов, "устраняя боевиков вооруженных формирований "Ансар Аллах", полевых командиров и лидеров хуситов". Как отметил представитель альянса, только за минувшие четыре дня при поддержке коалиции было убито 400 сторонников мятежного йеменского движения.

Конфликт в Йемене между правительством и "Ансар Аллах" продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск аравийской коалиции.