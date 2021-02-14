СМИ: международная коалиция оборудует новую военную базу на севере Сирии

ТАСС, 14 февраля. Международная антитеррористическая коалиция, которую возглавляют США, приступила к оборудованию новой военной базы на севере Сирии. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, новая база будет находиться в районе, расположенном в непосредственной близости от границы Сирии с Турцией и Ираком. Телеканал указывает, что строительство базы идет рядом с населенным пунктом Айн-Давар в провинции Хасеке. Несколько часов назад в этот район отправилась автоколонна коалиции в составе 50 грузовиков, отмечает Al Hadath. По его данным, колонна въехала в Хасеке с территории Ирака.

На северо-востоке Сирии в регионе, который контролируют военизированные формирования курдского альянса "Силы демократической Сирии", США создали около восьми баз. Крупнейшие из них расположены в Румейлане и Эш-Шаддади - поблизости от нефтеносных районов, которые контролируют американцы и курды.

В конце 2019 года экс-президент США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих. Одной из их главных задач было названо обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны. Между тем власти в Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу.