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Умер экс-президент Аргентины Карлос Менем

Ему было 90 лет
Карлос Менем France Online Report World News/Reuters
Описание
Карлос Менем
© France Online Report World News/Reuters

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 февраля. /ТАСС/. Бывший президент Аргентины Карлос Менем умер на 91-м году жизни. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Todo Noticias.

В декабре Менем был экстренно госпитализирован из-за инфекции и с тех пор находился под наблюдением врачей.

Менем занимал пост президента с 1989 по 1999 год. С 2005 года у бывшего главы государства было место в Сенате парламента Аргентины.

За свои действия во время президентского срока Менем несколько раз представал перед судом. В 2013 экс-глава государства был приговорен к семи годам тюрьмы за причастность к незаконной передаче оружия. В 2015 году Менем получил четыре с половиной года тюрьмы за растрату. В 2019 году его приговорили к трем годам и девяти месяцам тюрьмы за нарушения при продаже принадлежавшей государству собственности.

Менем оставался на свободе, так как не исчерпал все возможности для апелляции по своим делам.

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