Премьер-министр Ливана призвал положить конец политическим убийствам в стране

БЕЙРУТ, 14 февраля. /ТАСС/. Убийствам по политическим мотивам в Ливане должен быть положен конец, заявил в воскресенье премьер-министр республики и лидер суннитского движения "Аль-Мустакбаль" Саад Харири. В телеобращении к гражданам по случаю 16-й годовщины гибели своего отца, ливанского политика Рафика Харири, он осудил расправу над шиитским публицистом Люкманом Салимом. Этот общественный деятель, выступавший оппонентом "Хезболлах", был найден 4 февраля застреленным в своей машине на юге страны.

"Если в Ливане появится независимая судебная система, то все политические преступления неизбежно будут раскрыты, а виновные - найдены и наказаны", - заявил премьер. При этом он указал, что обвиняемый в августе прошлого года спецтрибуналом в Гааге в убийстве его отца Селим Айяши, который принадлежит к шиитской "Хезболлах", должен быть выдан правосудию.

Рафику Харири принадлежит заслуга в проведении реконструкции Ливана после гражданской войны 1975-1990 годах, он стал жертвой теракта 14 февраля 2005 года на бейрутской набережной. Вместе с экс-премьером погибли телохранители и советники (свыше 20 человек), находившиеся в одном кортеже.

Разногласия с президентом

Касаясь правительственного кризиса, Саад Харири возложил ответственность за задержку в формировании кабинета на президента Мишеля Ауна и его окружение. "Требование о предоставлении им трети мест для блокирования будущих решений правительства неприемлемо, потому что будет мешать проведению реформ", - подчеркнул премьер, отвергнув при этом обвинения "в ущемлении прав христиан". По его словам, "чаяния христиан, как и всех остальных ливанцев, на возрождение и ликвидацию последствий взрыва в морском порту Бейрута 4 августа 2020 года будут реализованы в результате коренных преобразований".

Как подчеркнул Харири, он не видит выхода из кризиса "без нормализации отношений с арабскими братьями, которые являются естественными союзниками". "Ливан не должен служить площадкой для нападений на государства Персидского залива, это вредит его интересам", - отметил он.

История вопроса

10 февраля исполнилось полгода с момента ухода в отставку кабинета во главе с Хасаном Диабом на фоне чрезвычайного происшествия в порту Бейрута. 22 октября новое правительство было поручено сформировать суннитскому политику Сааду Харири, опирающемуся на поддержку Франции и США. 9 декабря премьер вручил президенту Ауну список 18 министров из числа независимых технократов, однако глава государства отказался одобрить "не согласованный с ним состав правительства".

В распространенном во вторник заявлении пресс-службы президента подчеркивалось, что Аун "не намерен идти на уступки в ущерб своим конституционным правам и основополагающим принципам национального партнерства".

По сведениям газеты An-Nahar, президент по-прежнему настаивает на своем праве выбрать министров-христиан, которые войдут в кабинет. Харири считает такое требование противоречащим конституции, закрепляющей за премьером право формировать правительство.