Джонсон считает, что процедура импичмента Трампа показала устойчивость демократии в США

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Процедура импичмента бывшего президента США Дональда Трампа, по итогам которой он был оправдан Сенатом Конгресса, продемонстрировала устойчивость демократических институтов в США. Такое мнение высказал в воскресенье в эфире телеканала CBS премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Я думаю, что разбирательства в Америке дают однозначно понять, что после <...> всего переполоха американская демократия остается сильной, что американская конституция остается сильной и устойчивой", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как можно воспринимать оправдание Трампа с точки зрения репутации США в мире.

Сенат Конгресса США оправдал в субботу Трампа в рамках второй процедуры его импичмента, инициированной демократами в Палате представителей. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов (при необходимых как минимум 67), против - 43.

Процедура импичмента была запущена из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции была лишь одна - подстрекательство к мятежу.