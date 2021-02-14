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Кризис на Украине

В Киеве в связи с гибелью военных возбудили дело по статье о небрежном отношении к службе

В Государственном бюро расследований Украины отметили, что следователи продолжают работать на месте происшествия

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело по статье о небрежном отношении к службе в связи с гибелью трех военнослужащих в Донбассе в результате подрыва на неизвестном устройстве. Об этом сообщило бюро на своем официальном сайте в воскресенье.

"Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в связи со смертью трех украинских военнослужащих состава Объединенных сил на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе Новолуганского", - говорится в сообщении. Уточняется, что дело открыто по статье "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения".

"Мы приложим все усилия, чтобы установить истинные причины и наказать виновных в смерти бойцов", - отметил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев, слова которого приводит бюро.

Следователи продолжают работать на месте происшествия, добавили в ГБР.

Оперативно-тактическая группировка "Север" Вооруженных сил Украины сообщила в Facebook, что в воскресенье в районе населенного пункта Новолуганское Донецкой области погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил (Операция объединенных сил, ООС, силовая операция в Донбассе). Отмечалось, что при перемещении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве они получили ранения, не совместимые с жизнью. Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно прибыть в Донбасс для расследования.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил со ссылкой на разведданные, что военные погибли, подорвавшись на мине, установленной украинскими военными.

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