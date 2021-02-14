Опрос: поддерживающая независимость Каталонии партия может победить на выборах в регионе

МАДРИД, 14 февраля. /ТАСС/. Партия "Левые республиканцы Каталонии" может победить по итогам состоявшихся в воскресенье региональных парламентских выборов. Об этом свидетельствуют данные опроса, результаты которого были обнародованы телеканалом TV3 после закрытия избирательных участков.

Партия "Левые республиканцы Каталонии", которая выступает за независимость автономии, может получить 36-38 кресел в 135-местном парламенте. Председателем этой политической силы является Ориол Жункерас - бывший замглавы правительства Каталонии, приговоренный к 13 годам лишения свободы за организацию незаконного сепаратистского плебисцита 2017 года.

За ней идет Социалистическая партия Каталонии, которая поддерживает единство королевства. Она может рассчитывать на 34-36 мандатов. Претендентом на пост главы правительства автономии от соцпартии является экс-министр здравоохранения Испании Сальвадор Ильа. Он руководил ведомством с момента начала эпидемии в стране и покинул свой пост в конце января этого года для участия в выборах.

На 30-33 места претендует партия "Вместе за Каталонию", сторонником которой является экс-лидер региона Карлес Пучдемон, бежавший от испанского правосудия после референдума о независимости. Сепаратистская политическая сила "Кандидаты за народное единство" может получить семь кресел в парламенте региона. Левая коалиция "Эн кому подем", крайне правая партия "Вокс" и центристская партия "Граждане" претендуют на 6-7 мандатов, консервативная Народная партия - на 4-5.

Победа той или иной политической силы на выборах еще не гарантирует, что именно ее кандидат займет пост главы правительства автономии. Для утверждения лидера Каталонии необходима поддержка большинства депутатов в парламенте региона. Поскольку, согласно опросу, ни одна политическая сила не сможет получить абсолютного большинства кресел в палате автономии, после выборов начнется этап переговоров между партиями, чтобы договориться по вопросу формирования местного правительства.