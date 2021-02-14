В Каталонии начался подсчет голосов после завершения выборов в местный парламент

МАДРИД, 14 февраля. /ТАСС/. Парламентские выборы состоялись в воскресенье в испанском автономном сообществе Каталония. Решение об их созыве было принято после того, как своей должности лишился Ким Торра, возглавлявший правительство региона с 2018 года.

Избирательные участки открылись в 09:00 по местному времени (11:00 мск) и работали до 20:00 (22:00 мск). В волеизъявлении могли принять участие около 5,5 млн человек. Жители Каталонии избирали 135 депутатов парламента автономного сообщества. По данным местных властей, явка на 18:00 (20:00 мск) составила почти 46%, что заметно меньше показателя 2017 года, когда к вечеру более 68% каталонцев проголосовали на выборах.

После закрытия избирательных участков в регионе начался подсчет голосов.

Возможные победители

После завершения голосования телеканал TV3 обнародовал данные опроса, согласно которому партия "Левые республиканцы Каталонии" может победить по итогам выборов. Политическая сила, которая выступает за независимость автономии, может получить 36-38 кресел в парламенте. Председателем этой партии является Ориол Жункерас - бывший замглавы правительства Каталонии, приговоренный к 13 годам лишения свободы за организацию незаконного сепаратистского плебисцита 2017 года.

За ней идет Социалистическая партия Каталонии, которая поддерживает единство королевства. Она может рассчитывать на 34-36 мандатов. Претендентом на пост главы правительства автономии от соцпартии является экс-министр здравоохранения Испании Сальвадор Ильа. Он руководил ведомством с момента начала эпидемии в стране и покинул свой пост в конце января этого года для участия в выборах.

На 30-33 места претендует партия "Вместе за Каталонию", сторонником которой является экс-лидер региона Карлес Пучдемон, бежавший от испанского правосудия после референдума о независимости. Сепаратистская политическая сила "Кандидаты за народное единство" может получить семь кресел в парламенте региона. Левая коалиция "Эн кому подем", крайне правая партия "Вокс" и центристская партия "Граждане" претендуют на 6-7 мандатов, консервативная Народная партия - на 4-5.

Однако победа той или иной политической силы на выборах еще не гарантирует, что именно ее кандидат займет пост главы правительства автономии. Для утверждения лидера Каталонии необходима поддержка большинства депутатов в парламенте региона. Поскольку, согласно опросу, ни одна политическая сила не сможет получить абсолютного большинства кресел в палате автономии, после выборов начнется этап переговоров между партиями, чтобы договориться по вопросу формирования местного правительства.

В преддверии голосования сепаратистские партии, в том числе "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии", пообещали, что не станут заключать соглашения о формировании кабмина с соцпартией, чьим кандидатом является экс-глава Минздрава Испании.

Досрочные выборы

Необходимость проведения досрочных парламентских выборов в Каталонии была связана с утратой в сентябре прошлого года Торрой статуса главы правительства автономии. Тогда по решению испанского суда он был лишен права занимать государственные должности в течение 18 месяцев. Дело, по которому проходил Торра, было связано с использованием сепаратистской символики на правительственных зданиях в преддверии всеобщих выборов в Испании, которые состоялись весной 2019 года.

Накануне волеизъявления в стране ЦИК постановил убрать с административных учреждений в Каталонии сепаратистскую символику, чтобы гарантировать политический нейтралитет органов власти перед голосованием. Торра, который является сторонником независимости Каталонии, долгое время игнорировал решение Центризбиркома, в связи с чем к нему был подан иск за неповиновение.

Поскольку после отстранения Торры от должности не было предложено альтернативного кандидата на пост главы кабмина региона, который бы смог заручиться поддержкой местного парламента, в автономии были организованы новые выборы.

Последние парламентские выборы состоялись в Каталонии в 2017 году. После проведения незаконного референдума о независимости в октябре того же года власти Испании задействовали 155-ю статью конституции, которая позволила частично ограничить самоуправление региона. В результате Мариано Рахой, занимавший на тот момент пост премьера королевства, объявил об отстранении от должностей членов правительства автономии и созыве внеочередных выборов в Каталонии.

По итогам голосования, состоявшегося в декабре 2017 года, победу одержала центристская партия "Граждане", которая поддерживает единство Испании. Тем не менее политическая сила не получила большинства в парламенте региона, чтобы утвердить своего кандидата на пост главы правительства автономии. В свою очередь партии, выступающие за независимость Каталонии, смогли прийти к соглашению, чтобы утвердить Торру региональным лидером.

Выборы, несмотря на пандемию

Выборы прошли в условиях пандемии. С начала распространения инфекции, по данным испанских властей, в Каталонии было выявлено 543,3 тыс. заболевших, почти 10 тыс. пациентов умерли. Власти региона хотели перенести голосование на 30 мая этого года, однако решение об изменении даты выборов было обжаловано в Высшем суде Каталонии. В результате юридическая инстанция оставила в силе проведение волеизъявления 14 февраля.

Каталонские власти приняли ряд мер для проведения выборов в условиях распространения инфекции. Так, правительство региона призывало избирателей для избежания больших скоплений людей посещать участки в определенные временные интервалы. Прийти проголосовать на выборах могли также инфицированные коронавирусом и находящиеся на карантине.

При этом избирателям нужно было соблюдать безопасную дистанцию и в обязательном порядке использовать маски. Очереди для того, чтобы проголосовать на выборах, были организованы на улице. Также на участках находились лица, которые следили за соблюдением мер безопасности. Кроме того, членов избирательных комиссий оснастили всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.