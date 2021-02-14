В Мьянме ограничили доступ в интернет на фоне протестов против военного переворота

ТАСС, 14 февраля. Доступ в интернет сильно ограничен в Мьянме на фоне протестов против военного переворота, произошедшего в стране в начале февраля. Об этом сообщила международная мониторинговая некоммерческая организации NetBlocks.

"Почти полное отключение интернета подтверждено в Мьянме [в понедельник] в 01:00 по местному времени (в 21:30 воскресенья по московскому времени - прим. ТАСС). Согласно данным, в настоящее время уровень доступа в интернет на национальном уровне составляет всего 14% от нормального уровня после заказанного государством отключения сети", - говорится в публикации на странице организации в Twitter.

В воскресенье в Мьянме прошли протесты против военного переворота. По информации агентства Reuters, для разгона протестующих службы безопасности отправили бронемашины на улицы крупных городов страны. В штате Качин на севере страны произошли стычки между протестующими и военными.