СМИ: глава ПНС Ливии Саррадж покинул страну

КАИР, 14 февраля. /ТАСС/. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж покинул в воскресенье Ливию. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники.

Ранее в воскресенье Саррадж поручил руководство Президентским советом вице-премьеру Ахмеду Майтыгу. В документе, опубликованном информационным порталом Al Marsad, указывается, что Саррадж поручает Майтыгу "выполнять задачи и обязанности [главы] Президентского совета ПНС Ливии начиная с 14 февраля 2021 года и вплоть до его [Сарраджа] возвращения из поездки".

В то же время ряд комментаторов Ливии полагает, что Саррадж больше не вернется в Ливию, учитывая, что раньше он никогда во время своих поездок не поручал никому заменять себя, по крайней мере таким публичным образом с публикацией официального документа в прессе. По мнению политического аналитика и главы исследовательского центра "Сильфиум" Джамаля Шалуфа, Саррадж, скорее всего, навсегда распрощался с Президентским советом. "Хотя подобные поручения являются обычной практикой в политике, учитывая состояние здоровья главы ПНС, который болен раком, а также политическую ситуацию в стране после избрания нового состава Президентского совета, весьма вероятно, что Саррадж навсегда попрощался с Президентским советом", - сказал он.

Другой ливийский политический аналитик Абдель Хаким Маатук в своем аккаунте в Twitter предположил, что Фаиз Саррадж покинул Ливию, чтобы жить в мире между Лондоном и Стамбулом "после того, как он сжег все хозяйство, привлек наемников и такфиристов и разграбил деньги ливийцев". В комментарии для ТАСС он также предположил, что Саррадж с наибольшей долей вероятности "окончательно покинул свой пост".

Новые власти Ливии

5 февраля на Форуме ливийского политического диалога в Швейцарии Абдель Хамид Дбейба был избран главой правительства Ливии, Мухаммед аль-Манфи вместе с Мусой аль-Куни и Абдаллой аль-Ляфи вошли в Президентский совет. Главной задачей переходных органов станет подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря, но до этого времени еще должен пройти референдум по проекту новой конституции.

В понедельник в Сабрате на западе Ливии депутаты Палаты представителей (парламента) соберутся на совещание для подготовки пленарного заседания, в ходе которого должен быть утвержден новый Президентский совет. Кроме того, депутатам предстоит разработать процедуру и механизм утверждения нового правительства, консультации по формированию которого уже начались.

Парламентарии должны определиться, будет ли вотум доверия кабмину Дбейбы выноситься методом прямого голосования на пленарном заседании или депутаты будут голосовать секретно в режиме онлайн посредством платформы Zoom под контролем Миссии ООН по поддержке в Ливии. По имеющейся информации, вынесение вотума доверия новому правительству запланировано на 21 марта.