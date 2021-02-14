Вучич не уверен, что именно он был целью покушения мафии

БЕЛГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не до конца уверен, что именно он был целью покушения, которое готовила мафия в Белграде.

"Я действительно не уверен, что я был целью покушения. Спецслужбы пришли к таким выводам на основе анализа данных, но я не уверен. У меня нет доказательств. Но если у преступников были снайперские винтовки, то они все равно угрожали кому-то из граждан", - сказал Вучич в воскресенье вечером в эфире канала Pink TV.

Ранее полиция Сербии сообщила, что располагает оперативными данными о том, что на президента страны готовилось покушение 27 января, в день открытия памятника основателю средневекового сербского государства Стефану Немане в Белграде.

4 февраля сотрудники правоохранительных органов Сербии задержали 17 членов организованной преступной группы (ОПГ) в ходе спецоперации в Белграде. Сообщается, что ОПГ маскировалось под группировки футбольных болельщиков, поэтому обыски и задержания также прошли на стадионах "Райко Митич" (домашняя арена клуба "Црвена звезда") и "Партизан". По данным МВД Сербии, в квартирах, принадлежащих группировке, были обнаружены две снайперские винтовки. Задержанные обвиняются в жестоких убийствах, вымогательстве, похищениях, торговле наркотиками. Окончательно подтвержденных данных о причастности задержанных к покушению на сербского президента пока не поступало, идет следствие.

20 октября 2020 года Вучич в специальном обращении к нации объявил войну мафии. Он подчеркнул, что криминалу "не удастся победить государство".