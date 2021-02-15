БЕЛГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Партия "Сербский список" победила в населенных сербами районах непризнанного Косова и Метохии, получив все 10 депутатских кресел из 10 возможных на досрочных парламентских выборах. Об этом заявил заместитель главы Канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Милян Ранджелович.

"Благодарим наш народ, который поддержал политику президента Александара Вучича. "Сербский список" одержал убедительную победу. Из всех 10 мандатов мы ожидаем получить все 10 мандатов", - подчеркнул Ранджелович.

В свою очередь президент Сербии Александар Вучич, выступая в эфире канала TV Pink, поздравил сербский народ с этой победой. "Поздравляю сербский народ. Это хорошая новость", - заявил сербский лидер.

По предварительным данным ЦИК непризнанного Косова, просербская партия "Сербский список" набрала в населенных сербами районах 99,14% голосов.

Досрочные парламентские выборы прошли в воскресенье в непризнанном Косове. За 120 мест в парламенте боролись 1 079 кандидатов от 28 списков, в общей сложности ЦИК зарегистрировала 1 млн 794 тыс. 862 избирателя. Среди 120 мест в парламенте 20 мест принадлежат национальным меньшинствам, из которых 10 отведены сербам.