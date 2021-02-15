Каталонские сепаратисты получают большинство в парламенте после обработки 98% протоколов

МАДРИД, 15 февраля. /ТАСС/. Партии, выступающие за независимость испанского автономного сообщества Каталония, получают большинство кресел в парламенте региона после обработки 98% протоколов по итогам прошедших в воскресенье выборов. Соответствующие предварительные данные привели местные власти.

Речь идет о партиях "Левые республиканцы Каталонии" (33 кресла в 135-местном парламенте), "Вместе за Каталонию" (32 кресла) и "Кандидаты за народное единство" (девять кресел). Председателем "Левых республиканцев Каталонии" является Ориол Жункерас - бывший замглавы правительства региона, приговоренный к 13 годам лишения свободы за организацию незаконного сепаратистского плебисцита 2017 года. Сторонником "Вместе за Каталонию" является экс-лидер региона Карлес Пучдемон, бежавший от испанского правосудия после референдума о независимости.

Социалистическая партия Каталонии, которая поддерживает единство королевства, получает 33 места в парламенте. Претендентом на пост главы правительства автономии от соцпартии является экс-министр здравоохранения Испании Сальвадор Ильа. Он руководил ведомством с момента начала эпидемии в стране и покинул свой пост в конце января этого года для участия в выборах.

Крайне правая партия "Вокс" впервые проходит в региональный парламент и получает 11 мандатов. Левая коалиция "Эн кому подем" довольствуется восемью креслами, центристская партия "Граждане" - шестью, консервативная Народная партия - тремя.

Победа той или иной политической силы на выборах еще не гарантирует, что именно ее кандидат займет пост главы правительства автономии. Для утверждения лидера Каталонии необходима поддержка большинства депутатов в парламенте региона. Поскольку ни одна политическая сила не получает абсолютного большинства кресел в палате автономии, после выборов начнется этап переговоров между партиями, чтобы договориться по вопросу формирования местного правительства.

Досрочные парламентские выборы состоялись в воскресенье в Каталонии. Решение об их созыве было принято после того, как своей должности лишился Ким Торра, возглавлявший правительство региона с 2018 года.