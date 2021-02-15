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Политический кризис в Мьянме

Генсек ООН требует допустить в Мьянму спецпосланника организации

Антониу Гутерриш также призывает военных и полицию уважать право жителей на мирные собрания

ООН, 15 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к мьянманским военным с призывом допустить в страну спецпосланника организации. Соответствующее заявление распространил в воскресенье официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

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В документе отмечается, что генсек "глубоко обеспокоен ситуацией в Мьянме". "Он призывает военных и полицию уважать право жителей на мирные собрания и не подвергать их репрессиям. Сообщения о продолжающемся насилии, запугивании и унижениях со стороны органов безопасности недопустимы", - подчеркивается в заявлении.

"Генеральный секретарь призывает военных немедленно разрешить спецпосланнику ООН Кристин Шранер Бургенер посетить Мьянму на приемлемых условиях, чтобы она могла лично оценить ситуацию", - указывается в документе. 5 февраля Бургенер провела телефонный разговор с заместителем командующего армией страны Сое Вин. По словам Дюжаррика, "это был очень важный разговор, так как это был первый контакт, который нам удалось установить с военными властями с момента переворота".

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МьянмаГутерриш, АнтониуПолитический кризис в Мьянме
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