В Сенате допустили, что республиканцы попытаются отстранить от власти вице-президента США

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Влиятельный американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) не исключил, что его однопартийцы в нижней палате Конгресса США могут предпринять попытку отстранения от власти вице-президента страны Камалы Харрис, если получат большинство в Палате представителей на промежуточных выборах 2022 года. С таким заявлением он выступил в воскресенье в эфире телеканала Fox News .

"Я считаю, процедура импичмента [бывшего президента Дональда Трампа, который был оправдан по ее итогам] была неконституционной. Я осуждаю то, что произошло 6 января, но процесс, который был использован в рамках импичмента, представлял собой надругательством над принципом верховенства права", - сказал Грэм. По его словам, Трамп стал "первым президентом, который был подвергнут импичменту без адвоката, без свидетелей, без возможности лично ответить на обвинения".

"С использованием подобной модели я не представляю, каким образом Камала Харрис избежит импичмента, если республиканцы получат контроль над Палатой представителей. Она фактически вносила залог за протестующих, один из которых позднее вновь вышел на улицу и разбил кому-то голову", - отметил сенатор, не пояснив, о каком инциденте идет речь. Fox News уточнил, что в июне прошлого года Харрис наряду с другими представителями Демократической партии призывала людей жертвовать средства неправительственной организации, которая вносила залог за активистов, задержанных на протестах, вспыхнувших в США после смерти темнокожего Джорджа Флойда.

Сенат Конгресса США оправдал в субботу Трампа в рамках второй процедуры его импичмента, инициированной демократами в Палате представителей. В поддержку импичмента высказались 57 сенаторов (при необходимых как минимум 67), против - 43, в числе которых был и Грэм.

Процедура импичмента была запущена из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции была лишь одна - подстрекательство к мятежу.