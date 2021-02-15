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Президент Гаити уволил трех судей Кассационного суда за попытку госпереворота

Демократический процесс будет доведен до конца без какого-либо переходного периода, указал президент республики

ГАВАНА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Гаити Жовенель Моиз подписал приказ об увольнении трех судей Кассационного суда республики за "попытку незаконного захвата власти". Об этом в воскресенье сообщил интернет-портал HaitiLibre.

Отмечается, что среди уволенных - провозглашенный оппозицией "президентом переходного периода" Жозеф Месен Жан-Луи. "В последние дни меньшинство, которое верит, что может подорвать верховенство закона и гаитянскую демократию, попыталось незаконно захватить власть, используя насильственные методы. Демократический процесс будет доведен до конца без какого-либо переходного периода. По окончании моего мандата 7 февраля 2022 года меня сменит избранный президент", - приводит издание слова главы государства.

На протяжении нескольких месяцев в Гаити проходят протестные акции с требованием отставки Моиза. В них также принимают участие представители радикальных группировок. В ходе столкновений с полицией на прошлой неделе погибли по меньшей мере пять человек, еще несколько получили ранения.

Теги
ГаитиМоиз, Жовенель
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