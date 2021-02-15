Источники: Саррадж покинул Ливию и не вернется в страну

КАИР, 15 февраля. /ТАСС/. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж покинул в воскресенье Ливию и уже не вернется в Триполи. Об этом сообщили в понедельник ТАСС источники в правительстве.

"Саррадж окончательно покинул свой пост, уехал из страны и уже не вернется в Триполи", - подтвердил информацию собеседник агентства. По его словам, он поручил своему заместителю Ахмеду Майтыгу официально передать власть новому Президентскому совету. "У Фаиза Сарраджа больше нет оправдания оставаться в Ливии, - добавил источник. - Все его советники также уехали из страны".

В воскресенье Саррадж поручил руководство Президентским советом вице-премьеру Ахмеду Майтыгу. В документе, опубликованном информационным порталом Al-Marsad, указывается, что Саррадж поручает Майтыгу "выполнять задачи и обязанности [главы] Президентского совета ПНС Ливии начиная с 14 февраля 2021 года и вплоть до его [Сарраджа] возвращения из поездки".

Однако практически сразу после этого в Триполи начали активно распространяться слухи о том, что за этим документом стоит нечто большее, чем временная техническая передача власти, учитывая, что раньше Саррадж никогда во время своих поездок не поручал никому заменять себя. "Хотя подобные поручения являются обычной практикой в политике, учитывая состояние здоровья главы ПНС, который болен раком, а также политическую ситуацию в стране после избрания нового состава Президентского совета, весьма вероятно, что Саррадж навсегда попрощался с Президентским советом", - предположил политический аналитик и глава исследовательского центра "Сильфиум" Джамаль Шалуф.

Другой ливийский политический аналитик Абдель Хаким Маатук в своем аккаунте в Twitter предположил, что Саррадж покинул Ливию, чтобы "жить в мире между Лондоном и Стамбулом после того, как он сжег все хозяйство, привлек наемников и такфиристов и разграбил деньги ливийцев".

Новые власти Ливии

5 февраля на Форуме ливийского политического диалога в Швейцарии Абдель Хамид Дбейба был избран главой правительства Ливии, Мухаммед аль-Манфи вместе с Мусой аль-Куни и Абдаллой аль-Ляфи вошли в Президентский совет. Главной задачей переходных органов станет подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря, но до этого времени еще должен пройти референдум по проекту новой конституции.

Сейчас в Ливии начались консультации по формированию нового правительства. В понедельник в Сабрате на западе Ливии соберутся депутаты парламента для подготовки пленарного заседания, на котором будет утвержден новый Президентский совет. Им предстоит также разработать процедуру и механизм утверждения совета министров. По имеющейся информации, вынесение вотума доверия новому правительству запланировано на 21 марта.