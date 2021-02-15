Байден примет участие в онлайн-встрече лидеров G7

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на виртуальной встрече лидеров государств Группы семи (G7), которая пройдет 19 февраля в режиме видеоконференции, намерен обсудить борьбу с пандемией, восстановление мировой экономики, а также "экономические вызовы" со стороны Китая. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-службы Белого дома.

"Эта виртуальная встреча с лидерами ведущих демократических стран с рыночной экономикой даст возможность президенту Байдену обсудить планы борьбы с пандемией и восстановления глобальной экономики", - отмечается в тексте.

Байден, в частности, сосредоточит особое внимание на "координации производства, распределения и поставок вакцин, а также на продолжающихся усилиях, направленных на мобилизацию и сотрудничество с целью противостояния угрозе возникновения новых инфекционных заболеваний".

В сфере экономики он обратит внимание на необходимость "инвестиций с целью укрепить коллективную конкурентоспособность", а также обсудит "важность обновления глобальных норм с целью противостояния экономическим вызовам, в том числе таким, которые представляет Китай", говорится в документе.

Ранее канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона сообщила о том, что встреча лидеров государств Группы семи (G7) пройдет 19 февраля в режиме видеоконференции, основными темами станет борьба с пандемией и справедливое распределение вакцин в мире. Встреча лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и Евросоюза состоится в рамках британского председательства в "семерке" и станет первой с апреля 2020 года.

О "семерке"

Саммит G7 в традиционном формате Великобритания намерена провести с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Эта встреча будет первой за практически два года, прошедших с момента предыдущего саммита "семерки" во французском Биаррице. Он состоялся 24-26 августа 2019 года. В прошлом году из-за пандемии саммит G7 так и не был проведен. Вашингтон, который председательствовал в объединении в 2020 году, поначалу планировал перенести мероприятие с июня на осень, однако в итоге бывший в тот момент президентом США Дональд Трамп вовсе не стал организовывать встречу в верхах.

В формате "семерки" организация существовала в 1976-1997 годах. Впервые президент РФ как равноправный партнер был приглашен на саммит G7 в Неаполе в 1994 году. С тех пор встречи проводились в формате "восьмерки".

В 2014 году председательство в клубе перешло к РФ, саммит планировалось проводить в Сочи, но из-за событий на Украине и возникновения напряженности с государствами Запада встреча была перенесена в Брюссель и прошла без российского участия. Объединение приняло решение вернуться к формату "семерки".