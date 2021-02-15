В Токио заявили, что продолжат переговоры с Москвой и после поправок к Конституции России

ТОКИО, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии намерено продолжать вести переговоры о мирном договоре с Россией, несмотря на принятые поправки к Конституции РФ, одна из которых касается запрета на отчуждение территорий. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"После внесения поправок в российскую конституцию бывший премьер-министр (Японии Синдзо) Абэ и президент (России Владимир) Путин провели в сентябре прошлого года телефонный разговор. В нем они подтвердили достигнутую в Сингапуре в 2018 году договоренность об ускорении переговоров на основе Совместной декларации 1956 года. Мы по-прежнему намерены вести упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в подписании мирного договора после решения территориальной проблемы", - сказал он.

Таким образом генсек кабмина прокомментировал заявление Путина, касающееся отношений с Японией, сделанное им 10 февраля. Тогда на встрече с главными редакторами СМИ российский лидер отметил, что Москва хочет развивать отношения с Токио, но не будет делать ничего противоречащего основному закону Российской Федерации. В связи с тем, что одна из поправок к Конституции РФ подразумевает запрет на отчуждение территорий страны, Путин посоветовал журналистам задать вопрос о дальнейших отношениях с Японией в контексте суверенитета южной части Курильских островов министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курильских островов. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.