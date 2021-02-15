Госсоветник Мьянмы пробудет под стражей до 17 февраля

ТАСС, 15 февраля. Государственный советник Мьянмы, глава МИД Аун Сан Су Чжи, которая была задержана военными после прихода к власти в стране, останется под стражей до слушаний в суде 17 февраля. Об этом в понедельник сообщил журналистам ее адвокат.

"Мы приехали сюда, чтобы подать доверенность, и поговорили с окружным судьей. По его словам, предварительное заключение под стражу [продлится] до 17 [февраля], а не до сегодняшнего дня, [как ожидалось]", - приводит его слова агентство Reuters.

В воскресенье в Мьянме прошли протесты против военного переворота. По информации Reuters, для разгона протестующих службы безопасности отправили бронемашины на улицы крупных городов. В штате Качин на севере страны произошли стычки между протестующими и военными.