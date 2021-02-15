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Политический кризис в Мьянме

Госсоветник Мьянмы пробудет под стражей до 17 февраля

14 февраля в стране прошли протесты против военного переворота

ТАСС, 15 февраля. Государственный советник Мьянмы, глава МИД Аун Сан Су Чжи, которая была задержана военными после прихода к власти в стране, останется под стражей до слушаний в суде 17 февраля. Об этом в понедельник сообщил журналистам ее адвокат.

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"Мы приехали сюда, чтобы подать доверенность, и поговорили с окружным судьей. По его словам, предварительное заключение под стражу [продлится] до 17 [февраля], а не до сегодняшнего дня, [как ожидалось]", - приводит его слова агентство Reuters.

В воскресенье в Мьянме прошли протесты против военного переворота. По информации Reuters, для разгона протестующих службы безопасности отправили бронемашины на улицы крупных городов. В штате Качин на севере страны произошли стычки между протестующими и военными.

Теги
МьянмаАун Сан Су ЧжиПолитический кризис в Мьянме
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