Макей: на встрече Путина и Лукашенко могут быть достигнуты серьезные договоренности

МИНСК, 15 февраля. /ТАСС/. На встрече президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко могут быть достигнуты серьезные договоренности, касающиеся интеграционных процессов. Такое мнение высказал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в опубликованном в понедельник интервью агентству РБК.

"Встреча прорабатывается, готовятся соответствующие материалы к этой встрече и с одной, и с другой стороны, - сказал Макей. - И я думаю, что это тоже будет очень важно с учетом того, что уже и премьеры много раз встречались, и мы продвинулись вперед в решении ряда важных для обеих стран вопросов торгово-экономического взаимодействия. Поэтому встреча будет", - сказал министр.

"Более того, я считаю, что как раз последние события, которые происходят внутри и вокруг наших стран, могут и обязательно подтолкнут нас к более тесным интеграционным процессам в двустороннем формате и рано или поздно - в многостороннем формате в рамках Евразийского экономического союза. Поэтому, думаю, нашим президентам есть что обсудить, есть о чем поговорить, и будут, мне так кажется, достигнуты серьезные договоренности на перспективу", - считает министр иностранных дел Белоруссии.

Макей заявил ТАСС в пятницу, 12 февраля, что встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина может состояться в конце февраля. По словам главы белорусского МИД, в повестке дня встречи будут и конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции между Россией и Белоруссией.