МИД Ирана допустил моментальное прекращение допуска наблюдателей МАГАТЭ на ядерные объекты

ТЕГЕРАН, 15 февраля. /ТАСС/. Прекращение допуска наблюдателей МАГАТЭ на ядерные объекты не нуждается в длительной подготовке, и в случае неисполнения участниками ядерной сделки своих обязательств оно будет реализовано 21 февраля в течение одного дня. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"21 февраля правительство обязано, согласно принятому Меджлисом (парламентом) закону, приостановить добровольное исполнение дополнительного протокола (протокол обеспечивает доступ наблюдателей на ядерные объекты - прим. ТАСС), если до этого дня другие стороны не выполнят свои обязательства", - сказал он. Дипломат добавил, что "этот процесс не требует времени и может быть реализован в тот же день".

Он уточнил, что "сотрудничество Ирана и МАГАТЭ продолжится, и иранская сторона будет уведомлять агентство о всех своих действиях в письменной форме".

Кроме того, Хатибзаде указал на мирный характер ядерной программы страны. "Наша позиция не поменялась - ядерная программа мирная, и она останется такой", - сказал он.

2 декабря 2020 года Совет стражей Конституции Ирана одобрил принятый ранее законопроект Меджлиса, обязывающий правительство нарастить степень обогащения урана. Парламент дал правительству два месяца до 21 февраля для отказа от выполнения дополнительного протокола с МАГАТЭ, если остальные участники ядерной сделки не вернутся к полному исполнению своих обязательств. По мнению законодателей, включенные в проект меры помогут отмене санкций в отношении Тегерана.