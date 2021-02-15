Налог на рекламу в Польше: покушение на свободу слова или борьба за справедливость?

В акции принял участие популярный новостной телеканал ТВН24, который весь день транслировал черный экран с надписью: "Здесь должна была быть твоя любимая программа". В бегущей строке телеканал просил зрителей прочитать открытое письмо на своем сайте. "Сегодня мы транслируем специальную программу в рамках акции "СМИ без выбора". Просим прощения у наших зрителей и партнеров. Спасибо за понимание и поддержку", — информировал телеканал. К акции присоединился крупный польский новостной канал "Польсат ньюс", а также информационные порталы "Онет" и "Интерия", где в течение дня нельзя было прочитать ни одной статьи. Черные баннеры с надписью "СМИ без выбора" демонстрировали и другие СМИ, газеты опубликовали его на первых полосах. Всего в акции приняли участие около 40 издателей и вещателей. Причиной протеста стало появление в начале февраля в планах работы правительства нового закона, вводящего плату за рекламу, как обычную, так и в интернете. Планируется, что большая часть этих новых доходов бюджета (50%) пойдет на финансирование Национального фонда здравоохранения, который в условиях пандемии нуждается в средствах. 25% пойдут в фонд поддержки культуры и национального наследия в сфере СМИ, а еще 15% в фонд охраны памятников культуры.

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Согласно информации, распространенной Министерством финансов Польши, проект предусматривает введение налога от рекламных доходов телевидения, радио и киноиндустрии в размере 7,5% в год в случае дохода до 50 млн злотых ($13,5 млн) и 10% в случае превышения этого барьера. За доходы от рекламы определенной категории товаров, в частности медицинских препаратов и БАДов, по тому же принципу нужно будет заплатить 10% и 15% в год соответственно. Для печатных СМИ налог ниже — 2% при доходе до 30 млн злотых ($8 млн) и 6% свыше этой суммы. За доходы от рекламы отдельных товаров — 4% и 12%. Согласно предварительным подсчетам, новый налог может дать польскому бюджету до 1 млрд злотых ($270 млн) в год. "Это серьезный удар по свободным СМИ. Существование большинства из них опирается на доходы от рекламы. Таким образом власть сделает невозможными дорогостоящие расследования, уничтожит трудоемкую проверку фактов и задушит критику", — написали издатели и вещатели в открытом письме к властям страны. Позиция правительства Как указал на пресс-конференции глава польского правительства Матеуш Моравецкий, новый налог на рекламу — это не попытка ограничить свободу СМИ, а следствие борьбы Польши за то, чтобы такие крупные фирмы, как Apple, Google, Facebook и Amazon, справедливо платили налоги в Европе, а не пользовались офшорными зонами. "Сначала в рамках Европейского совета, во время обсуждения в рамках ОЭСР, мы начали спрашивать у лидеров других стран — членов ЕС, почему эти крупные компании не платят здесь, в Европе, налоги. Мы вступили в диалог с этими компаниями. Этот диалог затянулся", — сказал глава правительства. "Мы терпеливо ждали до 2020 года, но оказалось, что они просто тянули время. Поэтому, следуя примеру Франции, Испании и Италии, мы не хотим больше ждать и внедряем решения, которые в значительной степени представляют собой ответ этому новому цифровому миру, который появляется на экранах наших телевизоров, компьютеров, телефонов", — подчеркнул Моравецкий. "Не может быть так, что бедные становятся еще более бедными, потому что богатые становятся еще богаче. Они тоже должны участвовать в социально-экономическом развитии", — сказал премьер Польши. Мнение протестующих Как считают протестующие СМИ, налог на рекламу приведет к ликвидации многих средств массовой информации в Польше, в первую очередь оппозиционных. Они уверены, что не должны брать на себя финансовое бремя борьбы с пандемией. "Использование эпидемии в качестве предлога для введения очередной дани солидарности, исключительно обременительной и долгоиграющей, которая не будет отменена с завершением пандемии коронавируса, непонятно. Новое финансовое бремя — это во многих случаях "быть или не быть" для всей медийной экосистемы", — указал глава Союза работодателей в интернет-отрасли Влодимеж Шмидт.

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"Из-за продолжающегося почти год локдауна страдают наши рекламодатели и наши читатели. Сокращаются тиражи газет, снижаются расходы на рекламу. Теперь государство хочет свалить на нас дополнительную многомиллионную нагрузку. Наши издатели в письме польским властям справедливо предупреждают, что новый налог ударит по польскому зрителю, слушателю, читателю и интернет-пользователю", — заявили участники протеста, выразив мнение, что новый налог не только негативно отразится на качестве материалов, но и "одновременно увеличит и так уже мощное воздействие власти на рынок СМИ в Польше". Государственные польские СМИ, на финансирование которых из бюджета выделяется 2 млрд злотых ($540 млн) в год, уже давно считают в Польше пропагандистской платформой правящей в республике партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского. Государственные Польское телевидение и Польское радио активно защищают новую инициативу, обвиняя медийные концерны в нежелании делиться многомиллионными доходами. "Международные медийные корпорации трактуют Польшу как колонию", "Медийные концерны не хотят платить за систему здравоохранения, культуру и памятники" — гласят их лозунги. Но, как отмечает газета "Речь Посполита", во-первых, большинство принявших участие в протесте "СМИ без выбора" средств массовой информации — польские, а во-вторых, они уже платят все необходимые налоги, в том числе и от рекламных услуг. Согласно предварительным подсчетам, в случае введения нового налога действующие на польском медийном рынке глобальные корпорации заплатят лишь около 50–100 млн злотых. Еще 800 млн злотых лягут на плечи других СМИ в Польше. Критика Запада Планы введения налога на рекламу в СМИ в Польше наблюдатели сравнивают с реформой польской судебной системы, которая вызвала критику во всем мире и спровоцировала в республике массовые акции протеста. Еврокомиссия из-за этой реформы в 2017 году впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы.

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Текущая попытка ослабить не зависящие от власти СМИ может спровоцировать аналогичные события. "Речь идет о демократии. Потому что без независимых от власти СМИ демократии быть не может, как и без независимых от власти судов", — написала "Речь Посполита". "Мы видели черные экраны. Мы ждем, что страны — члены ЕС обеспечат такую политику, в том числе и налоговую, которая не ударит по обязанности сохранения свободной, независимой и взвешенной медийной экосистемы", — прокомментировал происходящее в Польше пресс-секретарь Еврокомиссии Кристиан Виганд. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США внимательно следят за событиями в Польше. По его словам, Соединенные Штаты всегда выступали за доступ к независимым и разнообразным СМИ. "Это важно для динамично развивающейся демократии", — считает он. "Правильность инициативы польского правительства о введении нового налога для СМИ вызывает у нас большие сомнения. Мы считаем, что обществу необходимо предоставить доступ к разным источникам информации, к свободным СМИ, — указал Прайс. — Введение новых налогов может крайне негативно отразиться на работе массмедиа". Польская оппозиция намерена отстаивать свободу слова в Польше в Европейском парламенте. По просьбе крупнейшей польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" в марте этой теме будет посвящена специальная дискуссия. Задачи

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