Налог на рекламу в Польше: покушение на свободу слова или борьба за справедливость?

В акции принял участие популярный новостной телеканал ТВН24, который весь день транслировал черный экран с надписью: "Здесь должна была быть твоя любимая программа". В бегущей строке телеканал просил зрителей прочитать открытое письмо на своем сайте. "Сегодня мы транслируем специальную программу в рамках акции "СМИ без выбора". Просим прощения у наших зрителей и партнеров. Спасибо за понимание и поддержку", — информировал телеканал.
К акции присоединился крупный польский новостной канал "Польсат ньюс", а также информационные порталы "Онет" и "Интерия", где в течение дня нельзя было прочитать ни одной статьи. Черные баннеры с надписью "СМИ без выбора" демонстрировали и другие СМИ, газеты опубликовали его на первых полосах. Всего в акции приняли участие около 40 издателей и вещателей.
Причиной протеста стало появление в начале февраля в планах работы правительства нового закона, вводящего плату за рекламу, как обычную, так и в интернете. Планируется, что большая часть этих новых доходов бюджета (50%) пойдет на финансирование Национального фонда здравоохранения, который в условиях пандемии нуждается в средствах. 25% пойдут в фонд поддержки культуры и национального наследия в сфере СМИ, а еще 15% в фонд охраны памятников культуры.
Согласно информации, распространенной Министерством финансов Польши, проект предусматривает введение налога от рекламных доходов телевидения, радио и киноиндустрии в размере 7,5% в год в случае дохода до 50 млн злотых ($13,5 млн) и 10% в случае превышения этого барьера. За доходы от рекламы определенной категории товаров, в частности медицинских препаратов и БАДов, по тому же принципу нужно будет заплатить 10% и 15% в год соответственно. Для печатных СМИ налог ниже — 2% при доходе до 30 млн злотых ($8 млн) и 6% свыше этой суммы. За доходы от рекламы отдельных товаров — 4% и 12%. Согласно предварительным подсчетам, новый налог может дать польскому бюджету до 1 млрд злотых ($270 млн) в год.
"Это серьезный удар по свободным СМИ. Существование большинства из них опирается на доходы от рекламы. Таким образом власть сделает невозможными дорогостоящие расследования, уничтожит трудоемкую проверку фактов и задушит критику", — написали издатели и вещатели в открытом письме к властям страны.
Позиция правительства
Как указал на пресс-конференции глава польского правительства Матеуш Моравецкий, новый налог на рекламу — это не попытка ограничить свободу СМИ, а следствие борьбы Польши за то, чтобы такие крупные фирмы, как Apple, Google, Facebook и Amazon, справедливо платили налоги в Европе, а не пользовались офшорными зонами.
"Сначала в рамках Европейского совета, во время обсуждения в рамках ОЭСР, мы начали спрашивать у лидеров других стран — членов ЕС, почему эти крупные компании не платят здесь, в Европе, налоги. Мы вступили в диалог с этими компаниями. Этот диалог затянулся", — сказал глава правительства.
"Мы терпеливо ждали до 2020 года, но оказалось, что они просто тянули время. Поэтому, следуя примеру Франции, Испании и Италии, мы не хотим больше ждать и внедряем решения, которые в значительной степени представляют собой ответ этому новому цифровому миру, который появляется на экранах наших телевизоров, компьютеров, телефонов", — подчеркнул Моравецкий.
"Не может быть так, что бедные становятся еще более бедными, потому что богатые становятся еще богаче. Они тоже должны участвовать в социально-экономическом развитии", — сказал премьер Польши.
Мнение протестующих
Как считают протестующие СМИ, налог на рекламу приведет к ликвидации многих средств массовой информации в Польше, в первую очередь оппозиционных. Они уверены, что не должны брать на себя финансовое бремя борьбы с пандемией. "Использование эпидемии в качестве предлога для введения очередной дани солидарности, исключительно обременительной и долгоиграющей, которая не будет отменена с завершением пандемии коронавируса, непонятно. Новое финансовое бремя — это во многих случаях "быть или не быть" для всей медийной экосистемы", — указал глава Союза работодателей в интернет-отрасли Влодимеж Шмидт.
"Из-за продолжающегося почти год локдауна страдают наши рекламодатели и наши читатели. Сокращаются тиражи газет, снижаются расходы на рекламу. Теперь государство хочет свалить на нас дополнительную многомиллионную нагрузку. Наши издатели в письме польским властям справедливо предупреждают, что новый налог ударит по польскому зрителю, слушателю, читателю и интернет-пользователю", — заявили участники протеста, выразив мнение, что новый налог не только негативно отразится на качестве материалов, но и "одновременно увеличит и так уже мощное воздействие власти на рынок СМИ в Польше".
Государственные польские СМИ, на финансирование которых из бюджета выделяется 2 млрд злотых ($540 млн) в год, уже давно считают в Польше пропагандистской платформой правящей в республике партии "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского. Государственные Польское телевидение и Польское радио активно защищают новую инициативу, обвиняя медийные концерны в нежелании делиться многомиллионными доходами. "Международные медийные корпорации трактуют Польшу как колонию", "Медийные концерны не хотят платить за систему здравоохранения, культуру и памятники" — гласят их лозунги.
Но, как отмечает газета "Речь Посполита", во-первых, большинство принявших участие в протесте "СМИ без выбора" средств массовой информации — польские, а во-вторых, они уже платят все необходимые налоги, в том числе и от рекламных услуг.
Согласно предварительным подсчетам, в случае введения нового налога действующие на польском медийном рынке глобальные корпорации заплатят лишь около 50–100 млн злотых. Еще 800 млн злотых лягут на плечи других СМИ в Польше.
Критика Запада
Планы введения налога на рекламу в СМИ в Польше наблюдатели сравнивают с реформой польской судебной системы, которая вызвала критику во всем мире и спровоцировала в республике массовые акции протеста. Еврокомиссия из-за этой реформы в 2017 году впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы.
Текущая попытка ослабить не зависящие от власти СМИ может спровоцировать аналогичные события. "Речь идет о демократии. Потому что без независимых от власти СМИ демократии быть не может, как и без независимых от власти судов", — написала "Речь Посполита". "Мы видели черные экраны. Мы ждем, что страны — члены ЕС обеспечат такую политику, в том числе и налоговую, которая не ударит по обязанности сохранения свободной, независимой и взвешенной медийной экосистемы", — прокомментировал происходящее в Польше пресс-секретарь Еврокомиссии Кристиан Виганд. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США внимательно следят за событиями в Польше. По его словам, Соединенные Штаты всегда выступали за доступ к независимым и разнообразным СМИ. "Это важно для динамично развивающейся демократии", — считает он.
"Правильность инициативы польского правительства о введении нового налога для СМИ вызывает у нас большие сомнения. Мы считаем, что обществу необходимо предоставить доступ к разным источникам информации, к свободным СМИ, — указал Прайс. — Введение новых налогов может крайне негативно отразиться на работе массмедиа".
Польская оппозиция намерена отстаивать свободу слова в Польше в Европейском парламенте. По просьбе крупнейшей польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" в марте этой теме будет посвящена специальная дискуссия.
Задачи
Причину происходящего критики правительства видят в том, что власть в Польше обратила внимание на негативное для нее влияние независимых СМИ, особенно в периоды вспышек общественного негодования из-за судебной реформы несколько лет назад или же из-за недавнего ограничения в Польше права на аборт, которое спровоцировало массовые акции протеста. Действующие польские власти ввели уже все возможные социальные льготы и проекты, чтобы укрепить свои позиции. Но то ли из-за пандемии коронавируса и ее последствий, то ли по другим причинам уровень поддержки не растет. До ближайших выборов в стране остается 2,5 года, поэтому, по мнению экспертов, власти решили, что сейчас самое время ослабить неугодные СМИ.
"Качиньский боится уголовной ответственности и опасается, что, не взяв под контроль СМИ, он не сможет выиграть очередные выборы", — заявил бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский. По его мнению, скоро средствам массовой информации негде будет сообщать о злоупотреблениях властей. "Частным СМИ вынесен приговор", — убежден он.
Сроки
После решительной реакции СМИ и негативных комментариев за рубежом польские власти стали говорить о том, что речь пока идет только о предложении, инициативе для обсуждения. Заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин в эфире радиостанции RMF заявил, что касающийся налога от рекламы проект еще должен пройти этап общественных консультаций. По его словам, это пока еще не готовый законопроект.
"Министерство финансов сообщило, что они хотели бы, чтобы этот законопроект был проработан и принят к середине года. Так что у нас много времени. Это предварительные консультации, касающиеся идей и предложений. А когда уже будет написан закон на основе этих обсуждений, то есть конкретные статьи, они будут подвергнуты дальнейшим консультациям, которые обычно проводятся в случае с проектами правительства. Весь законодательный процесс только впереди", — пояснил он. Серьезным препятствием на пути спорного законопроекта может стать тот факт, что его не поддерживают партнеры по коалиции правящей в Польше партии "Закон и справедливость". Против налога на рекламу уже выступило политическое объединение вице-премьера Ярослава Говина "Согласие". Они располагают в Сейме (нижней палате парламента) по меньшей мере 12 голосами, которые могут лишить правящую коалицию большинства во время голосования.
А найти сторонников среди оппозиционных партий Качиньскому вряд ли удастся. Все они уже выступили против этой инициативы. "Обложение СМИ налогами — это попытка надеть намордник, удар по фундаменту демократии", — заявил лидер "Гражданской платформы" Борис Будка.
Ирина Полина, Варшава