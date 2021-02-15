КГБ Белоруссии включил 17 граждан республики в список лиц, причастных к терроризму

МИНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Комитет государственной безопасности Белоруссии включил 17 граждан страны в перечень физических лиц, причастных к террористической деятельности. Фамилии обвиняемых по статье 289 Уголовного кодекса Белоруссии ("Акт терроризма") включены в список, опубликованный в понедельник на сайте Комитета госбезопасности.

В группу обвиняемых в терроризме вошел задержанный в начале декабря минувшего года Николай Автухович. В обновленный список включены также другие лица, обвиняемые вместе с Автуховичем в террористической деятельности. Среди них - Павел Савва, Артур Попок, Ирина Горячкина, Сергей Резанович, Павел Резанович, Любовь Резанович, Ирина Мельхер, Антон Мельхер, Галина Дербыш, Виктор Снегур, Владимир Гундарь и Ольга Майорова.

В список включены также четверо подозреваемых в причастности к анархистскому движению - Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Сергей Романов и Дмитрий Резанович, которые были задержаны в конце октября прошлого года с огнестрельным оружием и боеприпасами рядом с украинской границей. По данным следствия, группа была сформирована на территории Украины.

Группе Автуховича инкриминируют поджог дома и автомобиля милиционера 2 октября в Волковысске (Гродненская область) и взрыв автомобиля в Гродно 20 ноября пошлого года. Также этих людей обвиняют в подготовке новых террористических актов.

Как заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель на Всебелорусском народном собрании 11 февраля, спецслужба располагает достоверной информацией о планах ряда лиц совершить террористические акты на территории страны. Он добавил, что ведомству известны планы по подбору исполнителей, "объектов воздействия", включая руководство страны и членов их семей, разрабатываемые механизмы совершения преступления и источники финансирования. Тертель предупредил, что КГБ будет действовать жестко в соответствии со сложившейся международной практикой по пресечению подобного рода преступлений, работая на упреждение.