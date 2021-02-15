Глава МИД Финляндии намерен обсудить с Лавровым ситуацию вокруг Навального

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что планирует обсудить на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Алексея Навального.

"В последнее время у нас были поводы для озабоченности: отравление Алексея Навального с использованием химического оружия, полученное им наказание в виде лишения свободы, также действия российских властей во время демонстраций, акций протеста. Наверное, об этом сегодня тоже будем говорить", - сказал Хаависто в понедельник в начале встречи с Лавровым.

"Для нас очень важны отношения между Евросоюзом и Россией. Как Финляндия, так и весь Евросоюз являются соседом РФ, поэтому в интересах обеих сторон - чтобы мы хорошо ладили между собой", - обратил внимание финский министр.

Он подчеркнул, что также намерен обсудить с Лавровым программу председательства России в Арктическом совете и пограничные вопросы на фоне вызванных пандемией ограничений.

Лавров в свою очередь отметил своевременность встречи, так как с момента предыдущих переговоров "события в мире набрали достаточно серьезный и не вполне предсказуемый темп". "Отрадно, что, несмотря на пандемические ограничения, общение не прерывалось. Президенты в прошлом году, по-моему, четыре раза общались по телефону. И совсем недавно, в конец января, у них состоялся очередной телефонный разговор, который был посвящен всему комплексу наших насыщенных двусторонних связей", - добавил министр.

Глава МИД РФ также предложил финскому коллеге обсудить двусторонние отношения и положение дел на международной арене.