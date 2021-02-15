В Бресте суды начали рассматривать уголовные дела о беспорядках в отношении 20 человек

МИНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Два районных суда Бреста начали в понедельник рассмотрение уголовных дел против 20 участников акций протеста.

Так,"Брестская газета" сообщила о начале рассмотрения уголовного дела в Ленинском суде города. Девяти мужчинам и одной женщине предъявлено обвинение по ч. 1 статьи 342 Уголовного кодекса Белоруссии - "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления".

По данным следствия, в центре Бреста 13 сентября обвиняемые приняли участие в несанкционированном массовом мероприятии, которое повлекло нарушение работы транспорта, предприятий и организаций. Гособвинение утверждает, что в связи с действиями протестующих из-за простоя троллейбусному парку был нанесен ущерб 619 рублей 55 копеек (около $240), автобусному парку - 40 рублей 37 копеек (около $15). В ходе судебного заседания четверо человек полностью признали свою вину, трое - частично, двое участников процесса своей вины не признали.

Всего по данному уголовному делу проходит около 60 человек. Ранее по этому делу начался суд над еще десятью обвиняемыми. Прокурор попросил суд назначить его фигурантам наказание в виде ограничения либо лишения свободы. В соответствии с законодательством страны обвиняемым по ч. 1 ст. 342 грозит до трех лет лишения свободы.

Кроме того, по данным незарегистрированного правозащитного центра "Весна", суд Московского района Бреста в понедельник начал рассмотрение уголовного дела о массовых беспорядках, произошедших в областном центре 10 августа минувшего года. В беспорядках обвиняются 10 человек по ч. 1 статьи 293 УК республики ("Участие в массовых беспорядках"). Белорусские правозащитники признали шестерых фигурантов данного уголовного дела политзаключенными. Обвиняемым в участии в массовых беспорядках грозит до восьми лет лишения свободы.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Локальные акции протеста продолжаются до сих пор.