Госсоветник и президент Мьянмы предстанут перед судом 17 февраля по видеосвязи

БАНГКОК, 15 февраля. /ТАСС/. Государственный советник Мьянмы, глава МИД Аун Сан Су Чжи, которая была задержана военными после прихода к власти в стране, останется под стражей до слушаний в суде 17 февраля. Об этом в понедельник сообщил журналистам ее адвокат Кин Маун Зо, которого Национальная лига за демократию (НЛД) назначила представлять интересы Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина.

"Я был проинформирован окружным прокурором, что слушание отложено до среды, когда закончится предварительное заключение, - приводит слова адвоката издание Irrawaddy. - Прокурор сказал, что во время слушания [которое пройдет по видеосвязи] Аун Сан Су Чжи спросят, хочет ли она, чтобы адвокат представлял ее в суде". Кин Маун Зо пояснил, что пока суд отклонил его ходатайство о представлении интересов госсоветника и президента Мьянмы. Позже он добавил, что Вин Мьин также предстанет перед судом по видеосвязи.

3 февраля Аун Сан Су Чжи и Вин Мьин были предъявлены различные обвинения, которые могут привести к трехлетнему тюремному заключению. Госсоветник обвиняется в нарушении закона об импорте/экспорте, поскольку во время обысков у нее дома были обнаружены рации, которые были ввезены незаконно в страну. Что касается президента, то в рапорте полиции говорилось, что во время эпидемии коронавируса он со своей женой посетил многие районы страны, что является нарушением закона о ликвидации последствий стихийных бедствий. Кроме того, в подстрекательстве к мятежу обвиняется заместитель Аун Сан Су Чжи в НЛД Вин Тхейн, который предстанет перед судом 19 февраля.

Вместе с тем военные объявили об изменениях и дополнениях к нескольким разделам Уголовного кодекса, которые, вероятно, будут использоваться против членов НЛД, протестующих и тех, кто продвигает Движение гражданского неповиновения Мьянмы. Данные законы, которые имели широкую трактовку и регулярно применялись для заключения под стражу активистов, теперь предусматривают более суровые наказания. За действия, которые препятствуют успешной деятельности служб безопасности и правоохранительных органов, может грозить до 20 лет тюрьмы, а за создание помех в работе госслужащих предусматривается наказание в виде тюремного заключения на срок до семи лет.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты.