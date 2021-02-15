Вучич наградил патриарха Кирилла, вице-премьера Борисова и скульптора Рукавишникова

БЕЛГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич в честь Дня государственности Сербии, который отмечается в понедельник, наградил государственными наградами Республики Сербия выдающихся политических и культурных деятелей страны, а также ряд иностранных граждан. Как сообщил корреспондент ТАСС, наград были удостоены Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, вице-премьер РФ Юрий Борисов и российский скульптор Александр Рукавишников, автор памятника Стефану Неманье в Белграде.

Орден Республики Сербия на цепи, высшая награда Сербии, присужден патриарху Кириллу "за заслуги в развитии и укреплении дружеских отношений и сотрудничества между Россией и Сербией", говорится указе президента Сербии.

"Орденом Республики Сербия на ленте награждается вице-премьер РФ Юрий Борисов за исключительные заслуги в развитии отношений Сербии и России. Сретенским орденом первой степени награждается скульптор Александр Рукавишников", - объявил ведущий церемонии. Среди награжденных были также сербский режиссер Эмир Кустурица, музыканты Горан Брегович и Борислав Джорджевич.

Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил всех награжденных "за дружбу, развитие отношений и продвижение сербской культуры в мире".

День государственности празднуется в Сербии 15 и 16 февраля, эти дни объявлены выходными. В традиции празднования значительное место занимает Сербская православная церковь, поскольку государственный праздник совпадает с церковным праздником Сретения Господня. 15 февраля 1804 года будущий князь Георгий Петрович Карагеоргий поднял Первое сербское восстание (1804-1813 годы), с которого началась борьба сербов за независимость от Османской империи. 15 февраля 1835 года была принята первая конституция страны.