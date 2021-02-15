{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вучич наградил патриарха Кирилла, вице-премьера Борисова и скульптора Рукавишникова

Среди награжденных были также сербский режиссер Эмир Кустурица, музыканты Горан Брегович и Борислав Джорджевич

БЕЛГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич в честь Дня государственности Сербии, который отмечается в понедельник, наградил государственными наградами Республики Сербия выдающихся политических и культурных деятелей страны, а также ряд иностранных граждан. Как сообщил корреспондент ТАСС, наград были удостоены Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, вице-премьер РФ Юрий Борисов и российский скульптор Александр Рукавишников, автор памятника Стефану Неманье в Белграде.

Орден Республики Сербия на цепи, высшая награда Сербии, присужден патриарху Кириллу "за заслуги в развитии и укреплении дружеских отношений и сотрудничества между Россией и Сербией", говорится указе президента Сербии.

"Орденом Республики Сербия на ленте награждается вице-премьер РФ Юрий Борисов за исключительные заслуги в развитии отношений Сербии и России. Сретенским орденом первой степени награждается скульптор Александр Рукавишников", - объявил ведущий церемонии. Среди награжденных были также сербский режиссер Эмир Кустурица, музыканты Горан Брегович и Борислав Джорджевич.

Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил всех награжденных "за дружбу, развитие отношений и продвижение сербской культуры в мире".

День государственности празднуется в Сербии 15 и 16 февраля, эти дни объявлены выходными. В традиции празднования значительное место занимает Сербская православная церковь, поскольку государственный праздник совпадает с церковным праздником Сретения Господня. 15 февраля 1804 года будущий князь Георгий Петрович Карагеоргий поднял Первое сербское восстание (1804-1813 годы), с которого началась борьба сербов за независимость от Османской империи. 15 февраля 1835 года была принята первая конституция страны.

Теги
СербияВучич, АлександарБорисов, Юрий ИвановичРукавишников, Александр ИулиановичКирилл (патриарх)
ФРГ допустила использование "Спутника V", если вакцина получит сертификацию в ЕС
Читать полностью