ФРГ допустила использование "Спутника V", если вакцина получит сертификацию в ЕС

БЕРЛИН, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство ФРГ едино во мнении, что российская или какая-либо другая вакцина может использоваться в странах ЕС в случае ее сертификации в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) и получения разрешения со стороны Еврокомиссии. Такую позицию озвучил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Правительство ФРГ едино во мнении, что безопасную и эффективную вакцину следует приветствовать, независимо от того, в какой лаборатории она разработана. Но условием является то, что она пройдет сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств и затем получит разрешение от Еврокомиссии на использование в ЕС", - сказал Зайберт.

"Если российская или какая-либо другая вакцина ступит на этот путь и представит всю документацию, которая подтверждает ее безопасность и эффективность, то ее можно будет использовать в Германии и других странах ЕС", - добавил представитель кабмина ФРГ.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину "Спутник V" и уже подала заявку на регистрацию этого препарата в ЕС, а также во Всемирную организацию здравоохранения. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 5 февраля заявил, что Европейское агентство лекарственных средств сможет сертифицировать "Спутник V", так как его высокая эффективность уже подтверждена.

Первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований, стала Венгрия. О возможности использования или производства у себя российского препарата в случае его одобрения уже, помимо Германии, высказались Австрия, Греция, Италия, Словения, Чехия, Финляндия.