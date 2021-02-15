Глава МИД Финляндии заявил, что Россия играет важную роль в реализации минских соглашений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Реализация минских соглашений имеет большое значение для урегулирования ситуации на Украине, России в этом деле принадлежит важная роль. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы обсудили ситуацию на Украине, - отметил он. - Финляндия принимает участие в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. Важно, чтобы минские соглашения реализовывались. Здесь, конечно, РФ играет большую роль".