Победа соцпартии на выборах в Каталонии не помешала сепаратистам укрепить свои позиции

Досрочные парламентские выборы прошли в воскресенье в автономном сообществе Каталония. По их итогам победа по числу голосов досталась Социалистической партии Каталонии, которая поддерживает территориальную целостность королевства, однако этого может быть недостаточно для того, чтобы одержать верх над сепаратистским блоком.

Помимо того, что эти выборы были отмечены рекордно низкой активностью избирателей (явка составила лишь 53,54%), они также привели к усилению позиций сторонников независимости Каталонии. Несмотря на это, до сих пор сложно предсказать, каким будет состав будущего регионального правительства.

Согласно предварительным данным после обработки 100% протоколов, за соцпартию проголосовали более 23% избирателей, что дает ей 33 кресла в 135-местном парламенте автономии. Претендентом на пост главы правительства региона от этой политической силы является экс-министр здравоохранения Испании Сальвадор Ильа. Он руководил ведомством с момента начала распространения коронавирусной инфекции в стране и покинул свой пост в конце января этого года для участия в выборах.

На втором месте оказалась сепаратистская партия "Левые республиканцы Каталонии". Хотя политическая сила заручилась поддержкой 21,3% избирателей, она также получает 33 мандата в парламенте. Председателем партии является Ориол Жункерас - бывший замглавы правительства региона, приговоренный к 13 годам лишения свободы за организацию незаконного сепаратистского плебисцита 2017 года.

Партия "Вместе за Каталонию", которая также выступает за независимость автономии, получает 32 кресла. Ее сторонником является экс-лидер региона Карлес Пучдемон, бежавший в Бельгию от испанского правосудия после референдума о независимости. Сепаратистская партия "Кандидаты за народное единство" довольствуется девятью местами.

Впервые в парламент смогла пройти крайне правая партия "Вокс" (11 мандатов), которая является ярым защитником единства Испании. Такие результаты превращают "Вокс" в главный оплот правых сил в борьбе с сепаратистским движением в парламенте региона. Центристская партия "Граждане", которая стала победителем прошлых региональных выборов, заметно ухудшила свои позиции и получила лишь шесть мест, а консервативная Народная партия - три.

Победа соцпартии

В последние годы Социалистическая партия несколько утратила свой вес в Каталонии. Ситуацию нужно было исправлять, и, как ни странно, пандемия коронавируса пошла на пользу этой политической силе. Ильа стал министром здравоохранения Испании в правительстве во главе с социалистом Педро Санчесом незадолго до начала кризисной ситуации в области здравоохранения.

Учитывая, что пандемия до сих пор остается темой номер один во всех местных СМИ, за тот год, что каталонец Ильа руководил ведомством, он стал одним из самых узнаваемых министров страны. Решение выдвинуть именно его кандидатом на пост главы правительства автономии от соцпартии помогло повысить популярность этой политической силы в регионе.

Как заверил Ильа, выступая после того, как были обнародованы результаты голосования, победа соцпартии свидетельствует о том, что жители Каталонии хотят перемен. Он также заявил, что готов попытаться заручиться поддержкой регионального парламента, чтобы возглавить местное правительство. Тем не менее экс-главе Минздрава Испании будет достаточно непросто получить этот пост.

Победа той или иной политической силы на выборах еще не гарантирует, что именно ее кандидат займет должность главы кабмина автономии. Для утверждения лидера Каталонии необходима поддержка большинства депутатов в парламенте региона. Поскольку соцпартия получила лишь 33 кресла в 135-местной палате, самостоятельно ей не удастся добиться одобрения кандидатуры Ильи и необходима поддержка других политических сил. Каталонские сепаратисты, в свою очередь, заявляли, что не станут способствовать избранию Ильи на пост главы местного правительства.

Альтернативный кандидат

Кандидат от партии "Левые республиканцы Каталонии", выступающей за независимость региона, Пере Арагонес также заявил о своем намерении выставить свою кандидатуру на пост председателя кабмина автономии. По всей видимости, у него больше шансов получить должность, однако и тут складывается не совсем однозначная ситуация.

Арагонес занимал пост замглавы правительства региона в коалиционном правительстве предыдущего созыва. По итогам выборов 2017 года был сформирован кабмин, куда вошли представители от республиканцев и политической силы "Вместе за Каталонию". Пост лидера автономии занимал сторонник Пучдемона Ким Торра, который в сентябре прошлого года был лишен права занимать госдолжности, что и спровоцировало необходимость проведения досрочных выборов в условиях пандемии. Арагонес временно взял на себя функции исполняющего обязанности главы местного кабмина.

Выступая после проведения голосования, кандидат от "Левых республиканцев" отметил, что "настал момент урегулировать [каталонский] конфликт". "У нас есть огромные силы, чтобы добиться амнистии [осужденных каталонских политиков] и самоопределения", - заверил он.

Сепаратистский блок

У Арагонеса есть шансы для того, чтобы стать новым региональным лидером, однако для этого ему необходима поддержка партии "Вместе за Каталонию", с которой республиканцы ранее уже формировали правительство. Тем не менее внутри этой возможной сепаратистской коалиции тоже не все гладко. Еще в январе 2020 года Торра, который тогда занимал пост регионального лидера, пообещал провести досрочные парламентские выборы из-за кризиса в коалиционном правительстве автономии.

Проблемы возникли после того, как парламент Каталонии согласился лишить Торру депутатского мандата в местной палате по распоряжению Центральной избирательной комиссии Испании. В декабре 2019 года Высший суд региона постановил лишить Торру права занимать госдолжности в течение 18 месяцев из-за неповиновения решению ЦИК в преддверии всеобщих выборов в Испании. Вердикт регионального суда подлежал обжалованию, однако Центризбирком уже тогда подтвердил, что глава правительства автономии должен утратить статус регионального парламентария.

Поскольку Торра не заручился поддержкой республиканцев по данному вопросу, он пообещал провести досрочные выборы. Однако планы нарушила коронавирусная инфекция. В сентябре 2020 года Верховный суд Испании подтвердил решение о лишении Торры права занимать госдолжности, в результате чего он также утратил статус регионального лидера. Поскольку после этого не было предложено альтернативного кандидата на пост главы кабмина региона, который бы смог заручиться поддержкой местного парламента, в автономии состоялись внеочередные выборы.

Однако разногласия во взглядах "Левых республиканцев" и более радикально настроенной партии "Вместе за Каталонию" никуда не делись. Поэтому двум политическим силам предстоят длительные переговоры, чтобы попытаться сблизить позиции и достигнуть соглашения по вопросу возможного формирования нового правительства Каталонии.

Также немаловажной может оказаться поддержка сепаратистской партии "Кандидаты за народное единство". Хотя она получила лишь девять кресел в парламенте, ее голоса могут стать решающими для утверждения Арагонеса каталонским лидером.

Каталонские выборы

Каталонские выборы уже не в первый раз проходят раньше запланированного срока. Последнее голосование состоялось в регионе в 2017 году. После проведения незаконного референдума о независимости в октябре того же года власти Испании задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила частично ограничить самоуправление региона. В результате Мариано Рахой, занимавший на тот момент пост премьера королевства, объявил об отстранении от должностей членов правительства автономии и созыве внеочередных выборов в Каталонии.

По итогам голосования, состоявшегося в декабре 2017 года, победу одержала центристская партия "Граждане", которая поддерживает единство Испании. Тем не менее политическая сила не получила большинства в парламенте региона, чтобы утвердить своего кандидата на пост главы правительства автономии.

После длительных переговоров и нескольких неудачных попыток выбрать лидера Каталонии, партии, выступающие за независимость региона, смогли прийти к соглашению, чтобы утвердить Торру главой правительства автономии.

Екатерина Воробьева