Глава МИД Финляндии заявил, что ЕС важно найти решения для обеспечения диалога с Россией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Евросоюз считает важным найти решения, которые обеспечивали бы активный обмен мнениями между Брюсселем и Москвой. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы считаем очень важным, чтобы нашлись решения, которые обеспечивали бы активный диалог, активный обмен мнениями между ЕС и Россией", - сказал министр.

Он отметил, что в Брюсселе было "тяжело воспринято" решение о высылке из РФ трех дипломатов стран - членов ЕС. В то же время Хаависто указал на глубокие связи Евросоюза и России по линии предприятий и в реализации совместных торгово-экономических проектов, а также в сфере студенческих обменов.

"Хочу сказать, что отношений [между РФ и ЕС] нет, а торгово-экономические связи развиваются, хотя не так быстро, как хотелось бы, прежде всего из-за санкций, которые ввел Евросоюз. Все это доказывает только то, что жизнь идет, и сознательный разрыв, подрыв и уничтожение [Брюсселем] всей системы наших отношений, которая существовала, не сказывается на взаимной тяге и людей, и бизнеса, и здесь отношения с ЕС никакого значения не имеют. Но повторю еще раз: если ЕС будет готов восстанавливать именно то, что называется отношениями, мы к этому тоже готовы", - отреагировал на высказывание финского коллеги Лавров.