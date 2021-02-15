Глава МИД Финляндии намерен обсудить с коллегами из ЕС итоги встречи с Лавровым

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что проинформирует коллег из ЕС об итогах обсуждения с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуации вокруг Алексея Навального.

"Прежде чем приехать сюда, я провел несколько дискуссий с разными представителями [МИД] европейских стран. <...> Конечно, я узнал от них, какие у них мысли и соображения. Естественно, когда вернусь из этой поездки, я передам свои впечатления [об итогах переговоров]", - сказал Хаависто в понедельник на встрече с Лавровым.

Дипломат подчеркнул, что ЕС не является бессильным, указав на существование Еврокомиссии и Европарламента и совместную работу 27 стран - членов союза.