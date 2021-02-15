Президент Сербии поблагодарил Россию за поставки вакцины "Спутник V"

БЕЛГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил Россию за поставки в балканскую республику вакцины "Спутник V". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба сербского лидера по результатам встречи Вучича и вице-премьера РФ Юрия Борисова.

"Президент Вучич поблагодарил за поставки вакцины "Спутник V". Собеседники разговаривали о реализации планов Сербии самостоятельно производить вакцину при помощи специалистов из России на основе российской технологии. Российская сторона высоко оценила работу Института вирусологии "Торлак" и анонсировала продолжение консультаций для осуществления этого сотрудничества", - говорится в заявлении.

"Президент сказал, что стратегические отношения двух стран хорошие, и подчеркнул значение активной поддержки территориальной целостности и суверенитета Сербии со стороны России", - говорится в документе.

Собеседники обсудили совместные инфраструктурные и энергетические проекты и поставили цель повысить уровень товарооборота до $4 млрд. Обсуждались также новые проекты в энергетике и инфраструктуре, которые находятся в стадии планирования.

Юрий Борисов поздравил сербского лидера с Днем государственности Сербии. В свою очередь Александар Вучич поздравил гостя с награждением высокой сербской наградой - Орденом Республики Сербия на ленте.

3 февраля президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Сербии Александаром Вучичем самостоятельное производство вакцины "Спутник V" на территории республики. По результатам беседы президент Вучич сообщил, что Сербия при помощи специалистов из России построит нужные объекты и будет самостоятельно производить вакцину. По данным Минздрава Сербии, страна через два-три месяца начнет расфасовку российского препарата "Спутник V", а до конца года на территории страны начнется полноценное производство вакцины.