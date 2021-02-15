В ЕК заявили, что запрет на вещание BBC в Китае и CGTN в Британии - это "разные вещи"

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Запрет китайского регулятора на вещание в Китае мировой службы телеканала BBC (BBC World News), который Еврокомиссия (ЕК) осудила, и предшествовавший ему запрет Великобритании на вещание в стране китайского телеканала CGTN на английском языке, который ЕК проигнорировала - это "совершенно разные вещи". Такую позицию озвучила в понедельник официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набилла Массрали на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопросы китайских журналистов.

"Я не хочу сравнивать эти два совершенно разных случая. Вы видели наше заявление от 11 февраля, когда Китай запретил вещание BBC World News в стране, в частности, в связи с ее репортажами о борьбе с пандемией в Китае. В нем мы подчеркнули, что это еще одно действие Китая, ограничивающего свободу слова и свободу доступа к информации", - заявила она.

"Я не буду далее сравнивать эти два разных случая, которые, на мой взгляд, совершенно различны", - повторила Массрали.

11 февраля Национальное управление радио и телевидения (National Radio and Television Administration, NRTA) Китая сообщило, что BBC World News нарушает принцип достоверности и непредвзятости. По этой причине регулятор не примет заявку канала на вещание на следующий год.

На прошлой неделе МИД Китая потребовал от Би-би-си публичных извинений за "неправдоподобные новости и политизацию пандемии" заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Это случилось после того, как в конце января Би-би-си опубликовала репортаж, в котором отмечается, что власти КНР "на протяжении недель утверждали, что вспышка [COVID-19] под контролем", когда вирус уже получил широкое распространение.

Этому предшествовало решение британского медиарегулятора Ofcom, который отозвал лицензию у китайского телеканала CGTN, вещающего на английском языке. Как уточняется в распространенном заявлении, держатель лицензии Star China Media Limited нарушает законодательство Великобритании тем, что якобы не контролирует редакционную политику данной телекомпании.