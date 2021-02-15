НАТО намерена расширить финансирование военной деятельности у российских границ

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Министры обороны НАТО обсудят на видеоконференции 17-18 февраля расширение финансирования военной активности альянса у границ России. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии видеоконференции министров обороны альянса 17-18 февраля.

"Я намерен предложить [на видеоконференции] расширить финансирование нашей основной деятельности по сдерживанию и обороне. Это позволит поддержать развертывание наших сил и боевых групп на восточном фланге альянса", - заявил он.

Министры обороны НАТО на видеоконференции также начнут подготовку новой стратегической концепции альянса и обсудят расширение военного присутствия НАТО в Ираке.