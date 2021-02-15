Белорусские депутаты начали работу над законопроектом об иностранных агентах

МИНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Белорусские парламентарии начали рассмотрение законопроекта об иностранных агентах. Об этом в понедельник сообщил заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей (нижняя палата парламента), лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.

"Закон об иностранных агентах будет рассмотрен, уверен, уже на весенней сессии [открывается в начале апреля]. Успеем. Соответствующая работа уже началась", - написал он на своей странице в Facebook.

С предложением принять закон, который бы запрещал политическую деятельность, финансируемую из-за рубежа, Гайдукевич выступил на Всебелорусском народном собрании 12 февраля. По его словам, принятие закона об иностранных агентах необходимо, потому что в отношении Белоруссии "идет неприкрытое вмешательство в ее дела, а также ведется информационная война".

Белорусские парламентарии ранее сообщали, что готовы рассмотреть и принять закон об иноагентах. В декабре председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных заявил, что опыт России в области принятия закона об иноагентах может пригодиться Белоруссии при разработке собственного законопроекта. Он пояснил, что российский опыт будет полезен для Белоруссии, так как социальная и политическая ситуации в обеих странах похожи.