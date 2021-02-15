НАТО ждет от стран альянса повышения оборонных расходов

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. НАТО ждет от всех стран альянса выполнения обязательств по увеличению военных расходов как минимум до 2% ВВП к 2024 году, несмотря на пандемию. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии видеоконференции министров обороны альянса 17-18 февраля.

"Я ожидаю, что все страны НАТО выполнят то, о чем мы договорились в 2014 году - увеличить [к 2024 году] уровень оборонных расходов и достичь уровня военных бюджетов в 2% ВВП", - заявил он, отвечая на вопрос о рисках снижения военных расходов альянса из-за экономического ущерба в результате пандемии.